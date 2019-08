Slik vil de løse parkerings-floka

Vil ha bilfritt sentrum i Molde

– Vi skal legge til rette for et bilfritt sentrum. Jeg ser for meg et sentrum med kollektivtransport gjennom Storgata og hvor vi gir sykkel prioritert. sa Høyres ordførerkandidat Torgeir Dahl på frokostdebatten til Molde næringsforum torsdag.