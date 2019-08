Statens vegvesen kontrollerer bruk av belte i buss i Midt-Norge

Nyheter

På landsbasis oppgir nå kun 69 prosent at de bruker belte i buss, mot 73 prosent på samme tid i fjor.

- Vi ser den samme trenden i vår region. På vestlandet, som inkluderer Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane, er det i dag 72% av busspassasjerene som sier at de bruker belte i buss - mot 76% på samme tid i fjor. I Trøndelag er nedgangen på hele ti prosent, fra 83 til 73 prosent, sier Annette Henden i Statens vegvesen Region midt i en pressemelding.

Under kontrolluken i mars i år ble det sjekket 1 671 passasjerer i Midt-Norge, og det ble utstedt 90 gebyr.

- Vi er veldig fornøyde med at de aller fleste av de kontrollerte passasjerene hadde festet på seg beltet under forrige kontrolluke, og vi håper at antall gebyr vil gå ytterligere ned denne gangen, sier Henden.

Belte i buss kan redde liv

Foreløpige tall viser at tre personer ble hardt skadd i bussulykker i 2018, og at 40 personer fikk lettere skader. Siden 2012 har 18 personer mistet livet i bussulykker, og 35 har fått alvorlige skader.

- Å bruke belte i buss er en livredder. Både for din egen del, men også for medpassasjerene dine. Flere av de som har mistet livet i bussulykker de siste årene kunne ha overlevd dersom de hadde brukt belte, sier Henden.

Den nasjonale kontrolluken starter mandag 2. september. Gebyret for å ikke bruke belte er 1 500 kroner.