Nyheter

Sexdukker opp for Høyesterett

En 45 år gammel mann fra Finnmark ble i vår dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 100.000 kroner i Hålogaland lagmannsrett for å ha bestilt en sexdukke i barnestørrelse.

Torsdag behandler Høyesterett ankesaken. Advokat John Christian Elden forsvarer mannen.

Frist for svar om togproblemer

Jernbanedirektoratet har fått frist med å svare Samferdselsdepartementet skriftlig om togproblemene som oppsto etter sommerens stengning.

– Folks tillit til jernbane er avhengig av at togene går når de skal. I hovedstadsområdet har det vært mange forsinkelser og innstillinger etter at trafikken ble åpnet igjen etter flere uker med buss for tog i sommer, sa samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) tidligere denne uken.

Klimabrøl i hele landet

Fredag arrangeres Klimabrølet i Oslo og ti andre norske byer. Arrangørene håper på et oppmøte på opptil 150.000 klimademonstranter.

Arrangementet i Oslo foregår foran Stortinget. 100.000 ventes til demonstrasjonen i hovedstaden.

Ukrainas nye nasjonalforsamling møtes

Ukrainas nyvalgte nasjonalforsamling samles for første gang siden valget. Ny statsminister kan bli utnevnt.

Valget var søndag forrige uke.

Parks anke behandles

Høyesteretten i Sør-Korea behandler tidligere president Park Geun-hyes siste anke etter at hun i fjor ble dømt for korrupsjon.

Fredag forrige uke ble fengselsdommen hennes utvidet med ett år. Ankedomstolen dømte henne til 25 år i fengsel.