Nyheter

Flere ras mellom Bergen og Voss

E 16 mellom Bergen og Voss er stengt ved Bolstad på grunn av ras utløst av det kraftige regnværet i området. Også omkjøringsveien på fylkesvei 314 stenges ved Bergsdalen har måttet stenge på grunn av ras.

I forbindelse med de store vannmengdene er et bolighus evakuert i Kvam. Det var varslet store mengder nedbør natt til torsdag og på dagtid torsdag.

Utvalg skal utrede selvvalgt eksamen

Regjeringens eksamensutvalg foreslår i en rapport at dagens ordningen med tilfeldig uttrekning til eksamen avvikles.

I stedet vil utvalget at man kartlegger konsekvenser dersom elevene selv får velge eksamensfag, skriver Aftenposten.

Skoprodusenter ut mot handelskrigen

Over 200 produsenter, blant dem giganter som Nike og Foot Locker, signerte onsdag et brev om faren handelskrigen president Donald Trump fører mot Kina utgjør for arbeidsplassene i industrien.

– Vi har helt siden begynnelsen fortalt Det hvite hus at tollsatsene rammer amerikanere i form av høyere priser. På grunn av vår allerede høye importskatt, er summen av dette at arbeidsplasser forsvinner, heter det i brevet.

Argentina mer om ny nedbetalingsplan

Argentina, som er rammet av en dyp økonomisk krise, ber Det internasjonale pengefondet (IMF) omstrukturere tilbakebetalingsplanen tilknyttet et lån på 56 milliarder dollar.

Tilbakebetalingen er ventet å starte i 2021, mens den siste utbetalingen fra IMF på 5,4 milliarder dollar skal komme i september.

28 drept på bar i Mexico

Minst 28 personer ble drept og 12 såret i et angrep på en bar i den mexicanske kystbyen Coatzacoalcos i delstaten Veracruz sent tirsdag kveld.

Gjerningspersonene startet en brann, trolig ved å kaste inn såkalte molotovcocktails inn i baren, som var full av mennesker. I forkant skal de ha åpnet ild inn mot baren.