Pål Farstad (V): – Hvis dette eskalerer kan vi ikke leve med det

– Jeg vet at det har kommet reaksjoner på dette i går, i forbindelse med et skolevalg på Søre Sunnmøre. Og det Unge Venstre forfekter i denne saken er fullstendig på kollisjonskurs med det Venstre står for, sier Pål Farstad. Han bekrefter at de jobber med saken internt i fylkespartiet og at de har oppfordret Unge Venstre-folk som skal delta i skoledebatter om å holde seg borte fra temaet legalisering av cannabis.