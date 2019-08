Får ikke snakke om legalisering av cannabis i skoledebatt: – De hindrer oss i å spre vårt politiske budskap

Nyheter

Onsdag morgen var det duket for skolevalg i kantina på Molde videregående skole. Over 700 elever hadde møtt opp for å høre debatten mellom de elleve politiske partiene som var representert. I åpningsinnleggene var partiene innom ulike tema som skole, mobbing, klima og miljø, psykisk helse og abort. Håvard Urkedal, som representerte Unge Venstre, holdt et annet åpningsinnlegg enn han først hadde tenkt.