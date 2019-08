Nyheter

Nødetatene har rykket ut til et trafikkuhell på E 136 Vågstranda. Det er ikke meldt om personskader, men trafikale problem som følge av ulykken.

Klokken 12.20 skriver politiet at det har vært et sammenstøt mellom en lastebil og en bobil, men at det ikke er personskader.

Bergingsbil er på vei og det vil bli manuell dirigering på stedet.