Hva er «politisk latskap»?

Nyheter

Høyre fortsetter å kjempe for firefeltsveg langs Fannestranda. Det er ikke overraskende. Det har vært partiets ønske over tid, og de har med seg de øvrige partiene i posisjonen på denne løsningen. Ordføreren har gode argumenter for en slik løsning. Mengden av biler som skal inn til Molde, først og fremst på presstidspunkt, er en stor utfordring. Samtidig er det en stor bekymring for firefeltsvegen, spesielt blant flere som bor i området. Dette er en bekymring som bør tas på alvor. Partiene virker å vekte denne bekymringen ulikt.