– Ekstramøte en mulighet

Det er slett ikke sikkert at foreldrene til Camilla og Emilie trenger å vente til 23. september for å få avgjort klagen på skoleplass for jentene. Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) er åpen for å kalle inn til et ekstraordinært møte i fylkesutvalget, dersom det er stemning for det.