Over 600 inn på tunet på Langhol gård

ISTAD: – Det er et fantastisk skue. Vi har rett under 600 registrerte, men det er nok enda flere innom her dagen sett under ett. Vi har aldri arrangert åpen gård her hos oss før, og det er tre år siden sist arrangementet var i Molde. Nå ligger jo vi her på Istad midt i den nye storkommunen. Det er en glimrende anledning til å vise fram landbruket og dyra våre til folk flest. Ikke minst med tanke på barna, sier Jorunn Gunnerød og Erling Tistel.