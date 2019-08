Midsund-gutten fant noe spennende da han var i fjøra i samme ærend

Nyheter

Sondre Reistad stusset da han så en gammel flaske godt kilt innimellom noen steiner i fjøra. Den ferske førsteklassingen var sammen med oldemor for å kaste sin egen flaskepost da han oppdaget noe mistenkelig. Sondre gav seg ikke så lett, sjøl om oldemor ville at de skulle gå videre. Funnet i Brovika på Midsund viste seg å være akkurat det 5-åringen trodde. En flaske med et spennende brev inni. Det var for 18 år siden en gutt og en jente på samme alder som Sondre, kastet fra seg den den gamle brusflaska.