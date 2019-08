– Vi hadde ikke lest papirene i saka

Nyheter

MOLDE: Foreldrene til de to jentene Camilla og Emilie hadde klaget på at de to elevene ikke skulle gå på Tøndergård skole og ressurssenter, men var tildelt skoleplass på Fræna videregående skole og Romsdal videregående skole. Klagen ble avvist 27. juni. Mandag denne uka møttes fylkesutvalget, som også er klagenemnd, igjen. I forkant av møtet hadde fylkesordfører Jon Aasen sendt et notat til fylkesutvalget og åpnet for å se på saka til de to jentene på nytt.