Skaper kortreist testlab

Nyheter

Rauma: – Det har vært stor interesse fra næringslivet her, forteller daglig leder i Nordveggen, selskapet som også er vertskap på Utrøna innovasjonssenter. Flere bedrifter har allerede har vært innom for å teste ut teknologien rundt virtuell prototyping, men den offisielle åpningen skjedde fredag morgen. Dette skjedde så klart med virtuell snorklipping av tilfeldig tester Tore Brandstamoen fra Partnerplast, under instrukser fra prosjektleder i Digicat, Jan Børre Rydningen.