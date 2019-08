Nyheter

Astronauter fra måneferdene kommer til Oslo

I juli var det 50 år siden mennesket for første gang satte sine bein på månen. Nå kommer tre astronauter fra måneferdene til Oslo.

Romferja Apollo 11 ble skutt opp fra John F. Kennedy Space Center i Florida 16. juli 1969. Fire dager senere, 20. juli klokken 21.17.40 norsk tid, landet fartøyet Eagle på månen. Noen timer senere gikk amerikanske Neil Armstrong på månen og samtidig inn i historien.

Märtha Louise i konkurranse

På dagen for Norsk Derby på Øvrevoll skal gründer i Hest360 prinsesse Märtha Louise og Fords administrerende direktør møte åtte andre ryggespesialister for å avgjøre hvem som er Norges beste til å rygge med hestehenger.

Donald Tusk møter Boris Johnson

EU-president Donald Tusk møter Storbritannias statsminister Boris Johnson.

Det bilaterale møtet, som starter klokken 12.30, skjer på siden av G7-toppmøtet.

To år siden flukt

Det er to år siden en militæroperasjon mot rohingya-minoriteten i Myanmar drev opp mot 1 million mennesker på flukt.

Flyktningene lever fortsatt i store leirer uten håp om noen løsning. Myanmar har lenge lovet at noen av rohingyaene skal kunne vende tilbake, men uten at de er anerkjent som en av landets over 130 etniske minoriteter.

Nye demonstrasjoner i Hongkong

Det er søndag varslet en ny demonstrasjon i arbeiderklassedistriktet Tsuen Wan.

Hundrevis av svartkledde demonstranter væpnet med bambusstokker og baseballkøller støtte sammen med opprørspoliti utenfor en politistasjon lørdag, etter først å ha revet ned master med det de hevder er kinesiske overvåkingskamera. 29 demonstranter ble pågrepet av politiet.