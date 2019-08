Nyheter

Kritisk for to personer etter bilulykke

Tilstanden er kritisk for to personer, en mann i midten av 30-årene og en kvinne i tenårene, som ble reddet opp etter at en bil kjørte gjennom autovernet og ut i vannet ved et fergeleie i Svolvær i Nordland lørdag kveld.

For den tredje personen som ble reddet, en kvinne i slutten av 30-årene, er tilstanden alvorlig, men stabil.

To tenåringer til sykehus etter MC-ulykke

To tenåringsgutter ble brakt til sykehuset etter en MC-ulykke i Fjell kommune vest for Bergen natt til søndag.

En av guttene var bevisstløs da nødetatene ankom Ekerhovd i Fjell. Han ble fløyet til Haukeland universitetssjukehus. Den andre gutten er også skadd, men var bevisst og ble kjørt til sykehuset. Tilstanden på tenåringene var fortsatt uavklart tidlig søndag morgen.

Viktor Hovland i tet før finalerunden

Med sju under par på 3. runde i Albertsons Boise Open ligger Viktor Hovland helt i tet før finalerunden søndag.

21-åringen åpnet knallsterkt med fire birdies på de fem første hullene i golfturneringen i Idaho i USA lørdag. Han spilte på par de neste rundene, før han fikk en birdie igjen på 12. hull. Også på 15. og 16. hull spilte han til birdies, resten på par.

Tre personer i båtulykke i Arendal

En mann er fløyet til Ullevål sykehus med kritiske skader etter en båtulykke utenfor Arendal lørdag kveld. For to andre personer, en kvinne og en mann, er tilstanden uavklart. Båten skal ha kjørt på en holme.

Nødetatene ble varslet om ulykken ved Håholmen mellom Hisøy og Tromøy klokken 23.35. På grunn av skadeomfanget har politiet ikke fått pratet med de involverte.

Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet

Britenes statsminister Boris Johnson har ifølge Observer forhørt seg med regjeringsadvokat Geoffrey Cox om det er mulig å stenge Parlamentet i fem uker fra 9. september. Dette er trolig for å forhindre en ny brexit-utsettelse, melder avisen.

I den juridiske veiledning kommer det fram at det kan være mulig å stenge Parlamentet, med mindre brexitmotstandere bringer saken til domstolene og får den stoppet i mellomtiden.