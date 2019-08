Baderomsvifte kan føre til branntilløp – fortsatt mange i norske hjem

Nyheter

Til tross for en omfattende tilbakekallelse er det fortsatt mange vifter som ikke er blitt levert tilbake, skriver Flexit i en pressemelding. Administrerende direktør i Flexit mener advarselen må tas på alvor.

– Viften må ikke brukes. Sjekk derfor hva slags vifte du har på badet ved første anledning. Viser det seg at du har en slik vifte, må du slå av strømbryter til viften eller badet og få viften fjernet av elektriker snarest, sier administrerende direktør i Flexit, Knut Skogstad pressemeldingen.

Tar ingen sjanser

Selv om det har vært branntilløp i ganske få vifter og eksperter ikke har kunnet avdekke systematiske feil, er det ingen grunn til å ta noen sjanser. Sammen med direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte Flexit i fjor ut en tilbakekallelse av samtlige solgte baderomsvifter av modellen Silent Eco.

– Vi vet kun hvor mange baderomsvifter vi har solgt, ikke hvem som har kjøpt dem. Derfor har vi sendt ut brev om tilbakekalling til samtlige 2,3 millioner norske husstander, sier Skogstad.

Vi har solgt rundt 75 000 baderomsvifter, og med en ny påminnelse håper vi at de som fortsatt har vifter av denne typen installert hjemme, returnerer disse.

Sjekk i dag

På nettsiden flexit.no finner du både bilde av viften og mer informasjon om hva du skal se etter for å avgjøre om det er rett modell. Her kan du også enkelt registrere deg for å få ny vifte i posten. Dersom den aktuelle viften er i bruk, er beskjeden klar.

– Skru av bryteren med en gang, og få en elektriker til å demontere viften. Vi erstatter den med en ny! Kan du vise til kvittering ved installasjon av viften, vil også demonteringen bli refundert, sier Skogstad.

Alle har et ansvar

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er avhengig av at aktørene i markedet selv tar ansvar og tilbakekaller farlige produkter og produkter det er feil på. Avdelingsleder Anne Rygh Pedersen er fornøyd med resultatet etter at saken ble meldt inn i fjor.

– Jeg er veldig glad for at så mange meldte fra og leverte tilbake den aktuelle baderomsviften, og at Flexit som aktør tok ansvar for å få meldingen tydelig frem. Det er fortsatt en del vifter der ute, så det er viktig at alle tar ansvar og faktisk sjekker om det finnes flere som burde leveres inn, sier Pedersen.

Sjekk andre produkter.

Gå inn på farligeprodukter.noog sjekk om du har noen av produktene som ligger der i din besittelse.