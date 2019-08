Sport 1 kjøper Milsluker'n

Nyheter

– Det tror jeg vi kan snu, sier sjef Ole-Henrik Skirstad i Sport 1-Gruppen til Nettavisen.

I 2018 omsatte Milsluker'n Sport AS for 63 millioner kroner og hadde et underskudd før skatt på 1,95 millioner kroner.

Oppkjøpssummen er foreløpig ikke kjent, og avtalen mellom partene forventes å bli signert i september.

Skirstad i Sport 1-Gruppen sier de er fornøyde med avtalen ettersom Milsluker'n har spesialisert seg på ski, løping og sykkel. Sportsbutikkens profil passer dermed godt med Anton Sport, Löplabbet og Sportsnett, som også inngår i gruppens portefølje.