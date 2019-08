Regjeringen foreslår mobbelov for barnehager

Nyheter

Forslaget til ny mobbelov for barnehagene sendes ut på høring mandag, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

– Vårt mål er at det nye regelverket skal bidra til skape gode og trygge hverdager for barna i barnehagene. Nå vil vi lovfeste at barnehagene skal ha nulltoleranse mot mobbing som for eksempel erting, plaging eller gjentatt utestengelse fra lek, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H). Ifølge departementet viser forskning at 8 og 12 prosent av barnehagebarna opplever mobbing i form av for eksempel gjentatt utestengelse fra lek.

Regjeringen vil gjøre det tydelig hva barnehagene må gjøre dersom det er barn ikke opplever hverdagen i barnehagen som trygg. I tillegg skal det forebyggende arbeidet mot mobbing forsterkes.

– Alle barn må lære empati og hvordan man tar vare på hverandre. Barnehagene må jobbe forebyggende og systematisk for å skape et trygt og godt miljø, sier Sanner.

Loven vil også stille krav til kommunen som barnehagemyndighet.

Høringsfristen går ut 13. november, og regjeringen planlegger å komme med et forslag til Stortinget våren 2020.