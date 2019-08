Katt hoppet til sjøs og var borte i én uke

Nyheter

Familien Löfström fra Göteborg hadde vært på båtferie i nesten en måned da katten Zoie (8) forsvant rundt 100 meter fra land utenfor Nesøya i Asker.

Familien var redde for at Zoie hadde druknet og hadde nesten gitt opp håpet da de skrev et innlegg på en Facebook-gruppe for savnede katter, skriver Budstikka.

Til avisen forteller den svenske katteeieren, Anna Löfström, at de ble møtt med stort engasjement og hjelpsomhet.

– Jeg fikk melding om at noen hadde sett en katt på Nesøya som minnet om vår, og det måtte vi selvfølgelig følge opp, sier Löfström.

Tipset viste seg å stemme – en familie i området hadde tatt vare på Zoie slik at hun ble gjenforent med eieren sin én uke etter forsvinningen.

Anders Brochman i dyrebar.no, Norges største nettside for bortkomne kjæledyr, sier til avisen at de bare i sommer har fått inn nesten 200 savnetmeldinger om dyr i Akershus.