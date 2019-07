Forskningsskipet Kronprins Haakon må repareres

Nyheter

Norges nye isbryter, Kronprins Haakon, må repareres etter at det måtte vike for is under det første toktet inn i isen i Polhavet.

Onsdag skal skipet på verksted i Harstad, der eksperter skal vurdere hva som skjer videre, skriver Klassekampen.

Flere kommende tokter er avlyst, og det vites ikke når fartøyet igjen er i drift.

– Et dyktig mannskap om bord sørget for at oljelekkasjen stanset. Hvorfor dette skjedde, vet vi ikke i dag, sier avdelingsdirektør og rederisjef Per Nieuwejaar i Havforskningsinstituttet, som står for driften av fartøyet, til avisen. Han sier at de har tatt høyde for «barnesykdommer».

Under toktet hopet det seg i tillegg opp med is i propellene, og en av motorene måtte ut av bruk. Det spesialbygde skipet hadde med seg 36 forskere og teknikere fra ulike institusjoner da det måtte snu.

Isbryteren kostet 1,4 milliarder kroner å bygge, og skipet har Tromsø som hjemhavn.

