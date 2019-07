Kritisk for jente etter drukningsulykken

Nyheter

For jenta som ble fløyet til St. Olavs, ble tilstanden natt til fredag sagt å være kritisk, men stabil.

Sjukehuset opplyste ved 01-tida at tilstanden er kritisk, men stabil. Mer vet vi ikke om dette per nå, sier operasjonsleder Ragnvald Rasmussen ved politiets operasjonssentral for Møre og Romsdal til Rbnett fredag morgen.

Politiet melder at den yngste jenta, som kom seg opp først, var ved bevissthet og ble fraktet til Molde sjukehus og seinere til Ålesund sjukehus med helikopter. Jenta på 12 år ble funnet i vannet, og ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter at det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet.

Lokale ungdommar varslet

Alarmen gikk klokka 18.32:

– Det var lokale ungdommer, som også badet i dammen, som meldte fra. De oppholdt seg på andre sida av dammen, og oppdaget at ikke alt var som det skulle på andre sida. Da de kom seg dit, fikk de hjulpet 7-åringen i land. Samtidig ble det gjort oppmerksom på at det var ei jente til i vannet, men de greide ikke å finne henne, sier operasjonsleder John Bratland ved politiet i Møre og Romsdal til Rbnett.

Det ble slått full alarm og folk fra brannvesenet i Molde, med hjelp av dykkere fra Ålesund, gjorde søk i dammen.

– Rundt klokka 19.08 ble det gjort funn. Jenta ble fløyet til St. Olavs hospital samen med den andre av foreldrene, sier Bratland, som roser innsatsen til de lokale ungdommene.

– De gjorde en kjempeinnsats.

Jenta på sju år ble fraktet til Molde sjukehus og seinere til Ålesund sjukehus sammen med en av foreldrene.

De involverte i redningsaksjonen var samlet til debrifing ved Molde brannstasjon torsdag kveld. Også ungdommene som var involvert, var med der, opplyser Bratland. Krisegruppa i Molde kommune er også satt i aksjon.

To personer under vann

Det var i 18.30-tida at nødetatene har rykket ut til det som ble meldt som ei drukningsulykke ved Inntaksdammen/Fjellbrudammen i Molde. Politiet fikk melding klokka 18.32, og nødetatene var kort tid etter på stedet.

– 2 personer har vært under vann, 1 person er kommet seg på land, 1 person er fortsatt i vannet- ikke lokalisert, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter klokka 18.51.

Fraktet til St. Olavs

Klokka 19.10 meldte Romsdals Budstikkes fotograf på stedet at person nummer to var funnet og hentet opp fra vannet. Det ble utført livredning på stedet, før vedkommende ble kjørt bort i ambulanse. Et helikopter hadde da også landet i Mølleråsen-området.

Funnet ble gjort bare to meter fra land, ifølge en redningsmann på stedet. Sikten skal ha vært bare rundt en halv meter på grunn av mye grums som har blitt virvlet opp i det kalde vannet.

Inntaksdammen er en populær badeplass i en oppdemt del av Moldeelva. Den ligger langs Vardevegen.

Politiet avsluttet på stedet rundt klokka 19.55.