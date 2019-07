Gondolbane åpnet på Voss

Nyheter

Banen starter på Voss Stasjon (56 moh.) og ender på Hangurstoppen (820 moh.). Gondolbanen består av ni kabiner med plass til 34 personer i hver. Dermed kan den frakte opptil 1.069 personer i timen.

Voss Gondol erstatter den gamle Hangursbanen (Dinglo og Danglo), som ble lagt ned i 2015. Banen var et kjent landemerke på Voss i over 50 år, og for å videreføre tradisjonene herfra, er fem av gondolkabinene malt i samme rødfarge som Dinglo og fire i gult, den opprinnelige fargen fra gamle Danglo.

De ni kabinene har fått navn etter fjelltopper i området, og er stemt fram i lokalavisa Avisa Hordaland.

En tur-retur-billett koster ifølge Bergens Tidende 396 kroner. Det er Voss Resort AS og Voss Gondol AS som står bak utbyggingen av gondolbanen, som har kostet rundt 330 millioner kroner.

Gondolbanen er den største og mest moderne i Europa, ifølge Voss Gondol. Den er en såkalt 3S-bane, som betyr at den går på tre vaiere, to bæretau og et trekktau. Dermed er den mer stabil enn gondoler som henger i kabel.