Mange barn kontakter Røde Kors om kroppspress

Tallene for samtaletjenesten Kors på Halsen omfatter vår- og sommermånedene. Hittil i år har 18.000 barn og unge tatt kontakt, ifølge tallene for andre kvartal.

– Mange av disse samtalene, som også foregår i vårt diskusjonsforum, handler om at barn og unge er misfornøyde med sin egen kropp og at de tror at alt hadde vært perfekt hvis de hadde vært bedre trent, penere eller slankere, sier Nelli Kongshaug, leder for Kors på Halsen.

– Det blir mer fokus på kropp i samtalene på våren og sommeren, siden årstiden vi er inne i nå, ofte innebærer lettere klær, shorts, topper og badetøy, fortsetter hun.

Økning fra år til år

De fleste samtalene og henvendelsene fra barn og unge handler om psykisk helse, relasjoner til jevnaldrende og kropp. Antallet henvendelser øker for hvert år, opplyser Røde Kors.

– Kroppspress og usikkerhet rundt egen kropp utgjør 26 prosent av alle innlegg. Det viser at vi voksne har en stor oppgave med å fortelle våre barn og unge at de er gode nok som de er, og å være bevisst på hvordan barna blir påvirket blant annet gjennom sosiale medier, sier Kongshaug.

Trening og kosthold

En av fem samtaler dreier seg om trening og kosthold. Gjennomsnittsalderen blant dem som tar kontakt, er henholdsvis 14 år for jenter og 15 år for gutter.

– Flere av dem er redde for å legge på seg, og de tar kontakt for å spørre hva de kan gjøre for å spise sunt, samtidig som de ønsker å bygge muskler eller gå ned i vekt. Røde Kors ser alvorlig på at barn og unge er så opptatt av utseende at det overskygger mye annet i livet, sier Kongshaug.

– Mange forventer at egne kropper skal følge en mal, og at de er mislykket hvis de ikke klarer å passe inn i denne malen, sier hun videre.