Amerikaner fikk ikke kjøre i samkjøringsfil med lik i bilen

Nyheter

Mannen, som jobber som sjåfør i et begravelsesbyrå, ble vinket inn til siden av utrykningspolitiet da det så ut som han var alene i bilen, som kjørte i samkjøringsfila.

Da politiet fortalte at de ville ilegge ham en bot på 250 dollar, om lag 2.100 norske kroner, kontret mannen med at han ikke kjørte alene, og han viste til sin døde medpassasjer.

Politibetjenten og sjåføren kom så inn i en diskusjon om hvorvidt det er samkjøring om passasjeren er død.

Lovens lange arm framholdt at det kun er samkjøring om minst to av passasjerene er i live og ga mannen bot. Det lokale lovverket for slike bøter ble endret i midten av juni. Tidligere ble man kun bøtelagt for å kjøre alene på morgenen og i rushtiden, men nå håndheves regelen døgnet rundt.