Nedgang i konkurser i Møre og Romsdal første halvår

Nyheter

Nedgangen er på 12,1 prosent sammenlignet med første halvår i fjor. – Det kan se ut som den negative trenden har snudd. På samme tid i fjor snakket vi om mulig konkursrekord, så dette er lovende, forteller kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode i pressemeldingen.

På landsbasis har juni måned har hatt en nedgang i antall konkurser på hele 10,3 prosent sammenlignet med juni i fjor. 761 bedrifter har gått overende eller blitt tvangsavviklet, det tilsvarer en endring totalt på 6,9 prosent i juni. Hvis vi sammenligner årets første seks måneder med samme periode i fjor, ser vi en nedgang i antall konkurser og tvangsavviklinger på 2,6 prosent.

– Dette er en positiv utvikling. Men vi må huske at første halvår i fjor viste en økning på hele 13,5 prosent, så selv om det er gledelig med en nedgang, er det fra et meget høyt nivå sier Per Einar Ruud i Bisnode.