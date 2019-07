Trafikkulykke på Eide – lastebil har kjørt av vegen

Nyheter

Politiets operasjonsleder melder mandag kveld kklokka 20.32 om ei trafikkulykke på fylkesveg 532, Strandvegen, i Eide kommune. En lastebil skal ha kjørt av vegen.

– Det som skjedde var at to trailere møtte hverandre. Den ene kom for langt ut på vegskuldra. Dermed havnet den ned i ei grøft, kolliderte i en stolpe og veltet over på siden, sier operasjonsleder Sindre Molnes til Rbnett.

– Det var to personer i denne traileren. Begge ble meldt å være uskadd, men ble likevel undersøkt av ambulansepersonell på stedet, sier han.

Det har vært manuell dirigering av trafikken på stedet etter ulykka.

Bilberging er på veg, melder politiet klokka 21.23.