– UP fikk stanset bilen ved Shell på Kløfta, og føreren erkjente da at han hadde kjørt vinglete som følge av at han hadde spist smågodt, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Politiet rykket ut etter å ha fått meldinger om vinglete kjøring fra medtrafikanter ved 12.30-tiden lørdag.

Politiet opplyser at mannen i 50-årene blir anmeldt for uaktsom kjøring.