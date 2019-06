Nye krav til kunstgressbaner skal ut på høring

Nyheter

– Gummigranulat fra kunstgressbaner er en av de største kildene til spredning av mikroplast i Norge. Nå vil vi stille krav for å hindre at gummigranulat spres til naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I en pressemelding opplyser departementet at de viktigste tiltakene i forslaget er: En fysisk barriere som sikrer at fyllmaterialet forblir innenfor banen, løsninger for å håndtere drensvann og overvann, krav til snørydding og håndtering av snø, og tiltak for å hindre at gummigranulater spres via dem som bruker banen.

Utendørsbaner må være omsluttet av en tett barriere som er minst 20 centimeter høy, og overvann og vann fra drenering må håndteres på en måte som sikrer at løs plast fanges opp.

Departementet minner om at det finnes mer miljøvennlige alternativer til gummigranulat, og at baner som bruker slike alternativer ikke vil være omfattet av den foreslåtte forskriften.

Høringsfristen er satt til 31. oktober.