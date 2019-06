Coop Nordvest starter butikksjefakademi

Nyheter

– Vi har sett at det kan være utfordrende å rekruttere butikksjefer, derfor bestemte vi oss for å gjøre noe med dette på egen hånd. Vi har jo et godt grunnlag å rekruttere fra. Det er et mål for det nye akademiet å utvikle framtidige butikksjefer og ledere i vår organisasjon. Vi vil definere og utvikle ledertalent, prøve å gi dem inspirasjon og godt faglig påfyll, sier HR-konsulent Yngve Thorsen i Coop NV i en pressemelding. Han er fornøyd med at 40 søkere meldte seg til akademiet, 15 ble kalla inn til intervju, av disse ble åtte til slutt plukka ut.

– Deltakarene er valgt ut på flere kriterium, m.a. på gode holdninger, og at det virkelig er noe de vil.

Sist uke hadde de sin første samling på Sundhågån i Vågå, prakteiendommen som Coop NV er medeier i. Fram til våren 2020 skal de ha gjennomført fire samlinger. Den første handla om ledelse, den andre skal dreie seg om salg og butikkøkonomi, før en ser på konsept og kjededrift, og så avslutter en med system og IT. I stor grad bruker Coop NV av egne ressurser i opplæringa.

– Veldig bra satsing

En av de åtte deltakerne, som er spredd i hele Coop Nordvest sitt distrikt, er Inga Nordam (32) som til daglig jobber i Coop Mega Molde.

– Mer kunnskap og at Coop satser i egne rekker er flott. Det hørtes spennende ut, og etter første runde ser det veldig bra ut. Faglig relevant, høyt energinivå på forelesningene og i gruppearbeidet. Nei, dette var både inspirerende og motiverende, sier Inga, som kom litt tilfeldig inn i butikkyrket etter videregående, sier hun i pressemeldingen.

– Men jeg har trivdes så godt, at jeg ble værende. Det å nå kunne søke nye utfordringer passer helt utmerket. Så får vi se om det blir jobb som butikksjef en dag. I Coop Nordvest er det både mange butikker og sjefsstillinger, så det går godt an å tenke en framtid her, smiler Inga Nordam.