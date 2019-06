Legemiddelmangel kan ramme opptil en halv million ganger i året

Nyheter

I ett av fire tilfeller der apotekene ikke har legemiddelet tilgjengelig som pasienten har på resepten, klarer de ikke å finne et fullgodt alternativ.

Det viser Apotekforeningens ferske kartleggingsstudie av legemiddelmangel.

– Pasienter som opplever at legemidlene de bruker ikke er å få tak i, kan føle utrygghet og engstelse. Selv om legemiddelmangel i Norge i all hovedsak skyldes internasjonale forhold, må vi som bransje gjøre det vi kan for å sikre pasientene, sier administrerende direktør Per T. Lund i Apotekforeningen.

I 3,6 prosent av tilfellene i kartleggingsperioden i mars fikk ikke pasientene medisinen umiddelbart, noe som er en prosentandel som utgjør to millioner tilfeller på årlig basis. Samtidig lyktes det ikke apotekene i ett av fire tilfeller å skaffe pasientene legemiddelet på resepten. Dette utgjør en halv millioner tilfeller.

– Selv om legemiddelmangel har blitt et merkbart problem i Norge, er det positivt å se at situasjonen løser seg på en forsvarlig måte for de aller fleste, sier Oddbjørn Tysnes i Apotekforeningen, som var prosjektansvarlig for kartleggingsstudien.

Kartleggingen gjelder ekspedering av resepter og ikke leveranser til sykehusene.