Vinstra-saken: – Å drepe virket interessant

Nyheter

Han svarte greit for seg i løpet av en flere timer lang utspørring den første dagen i retten, først av tingrettsdommer Ingulf Nordahl og så aktor, statsadvokat Jo Christian Jordet.

– Å drepe virket som noe som var interessant å gjøre. Jeg hadde ikke motivasjon for noe annet, sa han med monoton stemme fra vitneboksen.

Han forklarte at han våren 2018 kjedet seg og fikk lyst til å ta livet av Laura Iris Haugen (16), som han lenge hadde vært avstandsforelsket i.

– Hun var en person jeg likte godt. Jeg får heller ikke det til å stemme overens at jeg kjeder meg og vil ta livet av noen jeg liker godt. Jeg måtte gjøre det. Det var noe jeg hadde lyst til å prøve å gjøre. Livet mitt var kjedelig og uinteressant, svarte han når tingrettsdommeren ville vite hvorfor han ville drepe noen han likte.

Det kom også fram at han delvis hadde kledd av jenta og bitt henne i ansiktet, men på direkte spørsmål om dette var seksuelt motivert, svarte han benektende.

Dagbok

Mye av aktors utspørring gikk med til å gå gjennom den håndskrevne dagboken som ble funnet i tiltaltes nattbordsskuff. Den inneholdt blant annet ideer til filmmanus, betraktninger om livet og en analyse av egen mental situasjon. Filmskissene omhandlet i hovedsak drap, lemlestelse, sex, kannibalisme og blod.

Det kom fram at han hadde gjort et forsøk på det samme som han gjennomførte onsdag på mandag samme uke, men da ble han nervøs og dro hjem. 17-åringen forklarte også at planen var å drepe seg selv etter å ha drept jenta.

– Jeg ville ha straff, ta konsekvensene av at jeg hadde drept henne. Ikke sitte her i ettertid og prate om det. Det er litt slitsomt, sa han.

Han forklarte også at han hadde hatt en rusten kniv og en hammer som han hadde gjemt utenfor hjemmet sitt for at foreldrene ikke skulle finne gjenstandene.

– Jeg tenkte jeg skulle drepe henne med kniv, men var mer urolig for at de skulle finne kniven og hammeren på rommet og få meg innlagt på sykehus. Det var en unødig risiko jeg ikke ville ta. Jeg skjønte at jeg burde legges inn på sykehus, sa 17-åringen.

Vinstra-drapet: Ikke grunnlag for ordinær straff Påtalemyndigheten mener det ikke er grunnlag for å legge ned påstand om ordinær straff for 17-åringen som er tiltalt for drap på Vinstra i oktober i fjor.

Beregnelighetsspørsmål

Jordet sier til NTB at aktoratet så langt har fått opplyst saken, og at det som kom fram i retten mandag, er som forventet.

– I morgen vil vi fortsette med å foreholde ham det han har skrevet og hatt av datamateriale. Vi vil også legge fram filmopptak som vi mener belyser hans personlighet. Det vil bli en del bevisførsel som går direkte på beregnelighetsspørsmålet senere i saken. De nærmeste dagene er det først og fremst de faktiske handlingene og motivet som er det sentrale, sier statsadvokaten.

Tidligere mandag sa tiltaltes forsvarer, advokat Nora Hallén, at hennes klient ikke er å anse som tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og at vilkårene for skyld dermed ikke er oppfylt.

– De faktiske forhold er erkjent. Han har forklart seg om drapet og det som skjedde i forkant. Jeg er enig med påtalemyndigheten om det sentrale, tilregnelighet og gjentakelsesfare, sa forsvareren.

Selv svarte 17-åringen tydelig nei på de to skyldspørsmålene i tiltalen, drapet på Vinstra i oktober i fjor og grov kroppsskade mot naboen i 50-årene som forsøkte å forhindre det.

Drapstiltalt 17-åring erkjenner ikke straffskyld Den 17 år gamle gutten som er tiltalt for drap og grov kroppsskade på Vinstra i fjor, erkjente ikke straffskyld da rettssaken startet mandag.