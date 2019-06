DSB: Kommunane i Møre og Romsdal jobbar bra med beredskap

Nyheter

– Den årlege kommuneundersøkinga til DSB stadfestar at kommunane i Møre og Romsdal jobbar bra med samfunnstryggleik, men dei må i større grad ta eigarskap til eigen risiko og syte for oppdatert planverk, seier direktør Cecilie Daae i DSB.

Over landsgjennomsnittet

Risikotilhøva endrar seg over tid. Naturhendingar som skred eller flaum, eller etablering av eit nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gje behov for nye risikovurderingar. Det er difor viktig at risikoanalysane og planane til kommunen for beredskap og krisehandtering er oppdaterte.



– Det har vore auka merksemd om samfunnstryggleik i kommunane dei siste åra. Gjennom kommunal beredskapsplikt har beredskap, krisehandtering og planverk blitt mykje betre i kommunane. Møre og Romsdal ligg over landsgjennomsnittet i å oppfylle dei viktigaste krava til kommunal beredskapsplikt, seier Daae.

Nesten halvparten råka av naturhendingar

Omtrent 40 prosent av kommunane i Møre og Romsdal melder om alvorlege naturhendingar dei siste to åra. Det dreier seg i hovudsak om sterk vind, skred og stormflohendingar. Naturhendingane førte til svikt i energiforsyning og tilgang til elektronisk kommunikasjon. Dei rapporterer også om skadar på infrastruktur og private bustader.



– Om vi skal unngå at kostnadene og skadane blir for store, må det førebyggjande samfunnstryggleiksarbeidet i kommunane styrkast. Og vi må jobbe meir systematisk for å sikre at det ikkje byggjast der det i framtida vil bli utfordrande eller farleg å bu, seier fylkesberedskapssjef Stine Sætre i Møre og Romsdal.

Auka potensiale for samarbeid

Det er ein klar samanheng mellom kvaliteten på samfunnstryggleiksarbeidet og dei kommunane som samarbeider tett med til dømes politi, frivillige organisasjonar, storulykkeverksemder, energi- og nettselskap, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Møre og Romsdal ligg noko under landsgjennomsnittet når det gjeld samarbeid med andre aktørar. Unnataket gjeld samarbeid med andre offentlege aktørar, her ligg Møre og Romsdal godt over snittet. Tilrådinga frå DSB er å auke samarbeidstakta ytterlegare der dette er mogleg. I tillegg har 77 prosent av kommunane etablert kommunalt beredskapsråd, mot 71 prosent på landsbasis.



Utvalde tal om Møre og Romsdal i Kommuneundersøkinga:

- 31 av 35 kommunar i Møre og Romsdal har svara på årets kommuneundersøking.

- 58 % av kommunane i Møre og Romsdal har ein heilskapleg risiko- og sårbaranalyse som oppfyller utvalde krav.

- 71 prosent av kommunane i Møre og Romsdal har ein overordna beredskapsplan som oppfyller utvalde krav. Dette er godt over landsgjennomsnittet og også ein monaleg auke frå i fjor, då prosentdelen var på 54.

- 94 prosent av kommunane i Møre og Romsdal har øvd overordna beredskapsplan siste to år.

- 80 prosent av kommunane har ein plan for oppfølging av arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap i kommunen.