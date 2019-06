Ny podkast fra Rabalderfestivalen

Nyheter

Fjellpiratene tok i fjor med barn på skattejakt i distriktet. I år skal barna bli med fugleekspert Fred Fossekall Flaksnes på jakten etter den utrydningstruende gullfuglen. Serien består av tre episoder og lanseres fredag 7. juni. Du finner podkasten nederst i denne artikkelen.

Trenger hjelp til å bygge reir

På amfiscenen på søndag under årets festival er det satt opp en forestilling av Frekke Fugler. Men før forestillingen trenger festivalen hjelp av alle barn for å sikre at fuglene dukker opp i parken.

– Med denne podkasten lager vi en tredelt estetisk opplevelse for publikum. Podkast med bakgrunnshistorie. Mulighet for å fysisk kunne møte figurene en til en på festivalen. Og så forestilling på amfiscenenes til slutt. Hver og en kan oppleves hver for seg, men hvis man opplever alle vil jeg påstå at alle elementene vil gi mer mening. Dette synes jeg er utrolig kult og det er veldig stas å kunne invitere publikum inn i et utvidet univers på denne på måten, sier daglig leder i Rabalderfestivalen, Tor André Moritsgard i en pressemelding.

I podkasten «Frekke fugler - operasjon gullfugl» følger vi fugleeksperten Fred Fossekall Flaksnes. Han er på jakt etter gullfuglen, en mytisk fugl som sist ble sett på det ukjente fuglefjellet i Reknesparken. I sin leting møter han også tre andre ukjente, frekke fugler som fikk reirene sine ødelagt i en veldig lokal storm.

– Dette er et samarbeid med figurteaterkompaniet Frontfigur. Dette er folk som jeg både har studert og jobbet med tidligere og når festivalen skal være mer skapende er det veldig gøy å kunne jobbe med denne gjengen, sier Moritsgard i pressemeldingen.