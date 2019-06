Nyheter

"Ulikhetene i Norge øker, men er det egentlig farlig? Opplever ikke stort sett alle velferdsøkning, også fattige? Lager vi et samfunn for de mange, eller for de få?" Det er dette SV spør om når de onsdag kveld arrangerer folkemøte på Molde videregående. SV-leder Audun Lysbakken er hovedtaler. Det opplyser Kim Thoresen-Vestre, gruppeleder og fylkesleder i SV.

– Over 100.000 barn lever i fattigdom i Norge i dag. Molde SV inviterer til åpent folkemøte om forskjeller i Norge- hvorfor det er blitt sånn- og hvor vi er på vei, sier fylkeslederen.

I tillegg til Lysbakken har SV invitert blant annet "Hei Erna!"-bevegelsen og Frelsesarmeen til å holde innlegg ut fra deres ståsted.