Hepatitt C skal utryddes som folkehelseproblem i Norge

– Hepatitt C er et alvorlig helseproblem på grunn av risiko for utvikling av skrumplever, leversvikt og primær leverkreft. Vårt mål er at ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk av hepatitt C-virus i fremtiden, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Personer i rusmiljøer og som har injisert rusmidler med sprøyte, eller personer som har blitt behandlet på sykehus i utlandet har størst risiko for å bli smittet av viruset.

I den forbindelse skal alle kommuner nå ha ordninger som gjør brukerutstyr for injeksjon gratis og enkelt tilgjengelig for alle injiserende stoffmisbrukere som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, samt flere andre tiltak, opplyser Helsedirektoratet.

Pasientene skal ikke betale egenandel ved undersøkelse eller behandling av sykdommen, og skal få full refusjon.

Det anslås at rundt 10.000 personer i Norge har kronisk hepatitt C, og at mellom 300 og 400 personer smittes årlig. Mange er ikke klar over at de er smittet, og kan være syke i flere år før de utvikler symptomer på leversykdom.