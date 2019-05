Ny, digital database over norske fanger under annen verdenskrig

Nyheter

Dermed kan man søke på navn, stedsnavn og fangeleir i arkivet og få informasjon om alle dem som satt fanget, opplyser stiftelsen Falstadsenteret.

Falstadsenteret og Arkivet, to av de nasjonale freds- og menneskerettighetssentrene i Norge, står bak databasen på hjemmesiden til Norsk digitalt fangearkiv.

Regjeringen har bevilget 1,7 millioner kroner til prosjektet som vil være klart til 75-årsmarkeringen av frigjøringsjubileet i mai neste år.

– Vi er stolt over at regjeringen gjennom sin bevilgning støtter arbeidet med å bevare og synliggjøre historien til alle norske menn og kvinner som satt i fangenskap under annen verdenskrig, sier Christian Wee, som er direktør for Falstadsenteret, og Audun Myhre, som er direktør i Arkivet.

De viser til at det blir enda viktigere at fangenes historier blir tilgjengelige digitalt etter hvert som tidsvitnene forsvinner.

Det digitale fangearkivet skal i første fase være en database over nordmenn som satt i fangenskapet i Norge og i utlandet. I annen fase skal det også omfatte utlendinger som satt i fangenskap i Norge.