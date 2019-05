Barneskoleelev (9) døde av smittsom hjernehinnebetennelse

Nyheter

– Det er med dyp sorg vi mottok budskapet om at barnet som var innlagt på sykehus med smittsom hjernehinnebetennelse er død, sier ordfører Thomas Sjøvold i Oppegård kommune i Akershus.

Han sier at han har dyp medfølelse for familien.

Eleven som døde var 9 år og gikk på 4. trinn ved Vassbonn skole. Skolen vil åpnes for klassen søndag, og vil også ha en åpen samling mandag etter skoletid.

Rundt 35 personer, blant annet 9-åringens klassekamerater, har fått antibiotika etter at eleven fikk konstatert smittsom hjernehinnebetennelse onsdag. Kommuneoverlegen i Oppegård opplyser i pressemeldingen at disse vil bli vaksinert i løpet av de nærmeste dagene, og at kommunen har vært i kontakt med dem det gjelder.

– Vi mener å ha identifisert dem det gjelder, men er du i tvil, ta kontakt med smittevernkontoret, sier kommuneoverlege Dianne Lustvee Steenberg, som understreker at det er svært liten risiko for å bli syk.

Hjernehinnebetennelse er en infeksjon i hinnene rundt hjernen og ryggmargen. Ofte utvikles sykdommen fra en forutgående luftveisinfeksjon. Typiske symptomer er blant annet høy feber, nedsatt allmenntilstand, hodepine, nakkestivhet, muskel- og leddsmerter. Ofte skjer det en betydelig forverring av tilstanden på kort tid.