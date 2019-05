Drakk øl og vin, men satte seg i bilen og kjørte

Nyheter

En mann i 30-åra fra Fræna måtte tidligere i vår møte i Romsdal tingrett tiltalt for promillekjøring.

I retten la han alle kortene på bordet, og forklarte seg om hva som skjedde.

Det var i november i fjor at kjøringen fant sted. Han hadde sittet hjemme og drukket øl og vin, før han satte seg i bilen og kjørte et kort stykke. Da han plutselig oppdaget politiet langs vegen, svingte han motsatt veg.

Politiet kjørte imidlertid etter, og da han oppdaget dette, valgte han å stoppe bilen.

I retten erklærte han seg straffskyldig og samtykket til at saken ble avgjort ved tilståelsesdom. Etter dette dømte dommerfullmektig Ragnhild Camilla Pedersen ham til betinget fengsel i 21 dager med en prøvetid på to år, betinget av at han gjennomfører program for ruspåvirket kjøring.

Han ble også dømt til å betale ei bot på 30.000 kroner – og han mister retten til førerkort i en periode på 24 måneder.