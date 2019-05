Voldsdømt tiltalt på nytt - prøvde å bestille dobbeltdrap mens han sonet

Nyheter

– Dette er alvorlig. I denne typen saker vet ikke ofrene hva eller hvem de skal være redde for, eller når noe eventuelt skjer. Det er helt klart en påkjenning, sier statsadvokat Hulda Olsen Karlsdottir til TV 2.

Det er hun som har tatt ut tiltalen mot Oslo-mannen i 40-årene. Han skal ved to anledninger ha prøvd å rekruttere to medfanger til å ta livet av en kvinne han tidligere har hatt et forhold til og hennes nye kjæreste. Tiltalte skal ha lovet betaling til den som tok oppdraget. Forholdene fant sted i desember i 2017 og i juli i 2018.

Ingen av medfangene ønsket å gjennomføre oppdraget, ifølge tiltalen.

Tiltaltes forsvarer, advokat Kjell T. Dahl, ikke ønsker å gi noen kommentar ennå.

Mannen ble i januar i 2018 dømt til tre års fengsel for flere forhold. Han forsøkte blant annet å føre to av sine egne barn ut av landet. Han ble også dømt for grov vold mot kvinnen og mannen, som han nå skal ha forsøkt å få noen til å likvidere.