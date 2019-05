Ny lakseavtale mellom Norge og Kina

Nyheter

Den nye avtalen vil bli signert sammen med Kinas toll- og veterinærminister Ni Yuefeng, som for tiden er på Norgesbesøk. I tillegg vil det også bli signert en avtale som skal bidra til å sikre markedsadgang for norsk fiskemel og -olje i Kina.

– Kina er et av våre største vekstmarkeder. Disse avtalene er viktige for norske sjømatbedrifter. Økningen i sjømatkonsumet i Kina er større enn hele den årlige produksjonen i Norge. Det sier litt om hvor viktig dette landet er, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Lakseprotokollen ble signert for første gang i 2017, og varer i to år av gangen.

Den kinesiske ministeren har de siste dagene hatt møter med landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF), direktørene i Mattilsynet og i Tolldirektoratet, og besøkt Austevoll i Hordaland sammen med fiskeriminister Nesvik.

– Viktig marked

Norges sjømatråds fiskeriutsending til Kina, Kine Victoria Braathen, mener det er veldig positivt at Norge og Kina har møttes denne uken med tanke på markedsadgang og muligheter for økt handel.

– Kina er et viktig marked for norsk sjømat, og et marked vi har store forventninger til i årene som kommer. Norsk sjømat møter kinesiske konsumenters stadig større etterspørsel etter smakfull, sunn og trygg sjømat, sier Braathen til NTB.

Fersk laks er hittil i år det mest eksporterte sjømatproduktet fra Norge til Kina. Ifølge Sjømatrådets tall til og med forrige uke har Norge eksportert 8.788 tonn laks for 609 millioner kroner til Kina hittil i år.

– Det er en økning på 78 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Braathen.

Kina-besøk

Den siste uken har Kina vært i sentrum på flere områder i norsk samfunns- og næringsliv. Onsdag fikk Stortinget besøk av formann Li Zhanshu i Kinas folkekongress. 17. mai dro den kinesiske delegasjonen til Rogaland og Stavanger, og besøkte også blant annet et oppdrettsanlegg i Nedstrandsfjorden i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad.

Onsdag landet det første direkteflyet til det privateide kinesiske flyselskapet Hainan Airlines på Gardermoen. Flyruten med tre ukentlige flygninger er viktig for norsk sjømatnæring.

Ifølge Avinor er det ventet at ruten vil bli brukt til å frakte sjømat for 200 millioner kroner årlig. Den første avgangen hadde 13 tonn laks om bord.

Ønsker frihandelsavtale

Norges forhold til Kina havnet i fryseboksen etter tildelingen av fredsprisen til den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo i 2010, og det tok seks år å tine det opp. Det innebar blant annet at arbeidet med en frihandelsavtale ble satt på vent.

En frihandelsavtale med Kina kan gi ekstra eksportinntekter på 29 milliarder kroner over ti år. Men mye gjenstår før en avtale er på plass, blant annet enighet om rammevilkår for norske investorer og arbeidstakerrettigheter.