17 søkere vil bli sjef i Romsdalen AS

Nyheter

Ved søknadsfristens utløp hadde 17 personer vist interesse for å bli ny daglig leder i Romsdalen AS.

– Prosessen starter nå med å velge ut den beste kandidaten blant de 17. Samtidig jobber rådgiver Ivar Morten Nordmark i Personalhuset med å undersøke om også andre – som ikke har søkt stillinga – kan være aktuelle kandidater via såkalt søk eller «headhunting», skriver selskapet i en pressemelding.

Målet er at jobben med å finne ny daglig leder skal være avsluttet før ferien.

Romsdalen AS skal utvikle reiselivsprodukt som for eksempel Romsdalseggen, Raumabanen, gondolbanen til toppen av fjellet Nesaksla og en helt ny type rundreiser med ferjer. Nylig skrev selskapet intensjonsavtale med Vy, tidligere NSB, som er landets største selskap innenfor persontrafikk, og Fjord 1 som er landets største ferjeselskap. NSB Reiseliv har vært aksjonær i selskapet Romsdalen AS fra starten av.