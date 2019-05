Ny Vipps-rekord til tross for tekniske problemer 17. mai

Nyheter

– I går ble det ny rekord, og det ble første gang vi bikket en million transaksjoner i løpet av et døgn. Til sammen har over 3,3 millioner nordmenn lastet ned Vipps, og appen ble flittig brukt på 17. mai, opplyser kommunikasjonssjef Hanne Kjærnes i Vipps til NTB.

Totalt nådde Vipps 1.069.770 transaksjoner på nasjonaldagen, en økning på om lag 49 prosent fra 17. mai i fjor, da tallet var 720.000.

Rekorden skjedde til tross for at betalingstjenesten opplevde tekniske problemer fredag formiddag, noe som en stund påvirket pølse-, is- og kakesalget over hele landet.

– Det gjorde at en del brukere hadde problemer med å få betalt, og det i en periode hvor mange skoler, lag og foreninger bruker Vipps. Det er vi veldig lei oss for at skjer, da dette er en dag som det er ekstra viktig at alt fungerer på. Vennebetaling fungerte som normalt, og vi vet at noen steder brukte de denne løsningen i stedet, sier Kjærnes.