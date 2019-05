Vogntog stanset i Romsdalen - anmeldes for ulovlig kabotasje

Nyheter

Fredag ettermiddag sto personell fra Statens vegvesen på Marstein i Romsdalen, der de stanset en russisk sjåfør i et litauisk vogntog.

Sjåføren anmeldes for ulovlig kabotasje, opplyser politiet på twitter.

Kabotasje, som opprinnelig betyr «kystfart», heter det når en utenlandsk transportør tar nye oppdrag mellom ulike steder i Norge, uansett transportmiddel.

Dette er i utgangspunktet ulovlig i Norge. Men det finnes unntak som gjør noen former for kabotasje lovlig, når man følger visse regler. En utenlandsk bil som kommer til Norge med last, har lov til å ta tre transportoppdrag inne i landet, så sant dette gjøres innen sju døgn etter av den utenlandske lasta ble losset.