To biler av vegen ved Kvalvåg i Gjemnes - svært glatt på stedet

Like før klokka 16 tirsdag ettermiddag melder politiet om ei trafikkulykke ved Kvalvåg i Gjemnes. En bil har kjørt av vegen. Det skal ha vært en person i bilen, og vedkommende klager over smerter i brystet.

Politiet melder at føreren er sendt til legevakt for sjekk. Det skal være svært glatt på stedet etter snøfall, og en annen bil har også kjørt av vegen på samme sted. Det er ikke meldt om personskade i denne utforkjøringen, melder politiet via Twitter.

Vegtrafikksentralen Midt melder at et kjørefelt er stengt, og at det er manuell dirigering på stedet.