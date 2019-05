Kraftig røykutvikling på Snorre B-plattformen

Nyheter

De 121 personene måtte gå i livbåtene som følge av røykutviklingen, men fikk etter hvert gå tilbake til boligkvarterene, opplyser Equinor i en pressemelding. De fikk melding om hendelsen klokken 13.15.

Ved 17-tiden onsdag ettermiddag er situasjonen tilbake til normalen på plattformen. En rekke redningstjenester rykket ut som følge av hendelsen.

Skip fra Forsvaret

Hovedredningssentralen (HRS) Sør-Norge sendte helikopter, og fartøyer fra Equinor ble også sendt til stedet. I tillegg sendte Forsvaret tre skip til plattformen.

– Vi har akkurat fått beskjed om at de har gått tilbake til normalsituasjon. Redningshelikopteret fra Florø er trukket tilbake, det er også militærfartøyene, sier Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Bergens Tidende.

Han fikk melding om dette klokken 16.53 onsdag ettermiddag.

Ingen skadd

– Ingen er skadd, og vi sørger for at de har det bra, sier talsperson Morten Ek i Equinor til NTB.

Røykutviklingen oppsto i prosessanlegget på plattformen, noe som innebærer at det ikke er i nærheten av boligkvarteret.

Ifølge Equinor er det ikke normal produksjon på plattformen, men det foregår for tiden reparasjonsarbeid der. Dermed var det ikke fare for at olje og gass kunne antennes, slik det ellers ville vært.

– Vi tar likevel situasjonen på største alvor, sier Ek.

Kraftig røyk

Det er ikke bekreftet om det faktisk oppsto brann, men det ble meldt om kraftig røykutvikling.

Snorre B-plattformen er en del av Equinors Snorre-felt i Nordsjøen. Plattformen har vært under vedlikehold siden mars. Plattformen ligger utenfor kysten av Florø.