Holder beredskapsøvelse inspirert av Viking Sky

Nyheter

Årets øvelse vil omfatte rundt 1.500 personer og engasjere fem skip, flere helikoptre og militært og sivilt materiell for 4,5 milliarder kroner.

Fartøysjef og mannskapet på ett av helikoptrene som ble brukt under redningsoperasjonen for Viking Sky, er blant dem som deltar under kriseøvelsen som arrangeres for 24. år på rad.

Øvelse Nord tar i år utgangspunkt i et scenario med en kollisjon mellom to ferger. Et stort antall skadde og omkomne skal bringes til land, samtidig som det brenner i de to skipene og det lekker olje ut i vannet.

Under øvelsen vil det bli brukt samme evakueringsmodell som under redningsaksjonen på Viking Sky. Denne modellen ble utviklet etter Estonia-havariet, og Øvelse Nord øvde på denne modellen også i 2016.

Øvelsen pågår mellom klokka 8 og 14.40 i Bodø, Fauske og Gildeskål kommune i Nordland, og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) er blant deltakerne.

Øvelse Nord er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse. Den er samtidig verdens største kriseøvelse i regi av et universitet. Kriseøvelsen veksler mellom å trene på antiterror og store redningsoperasjoner.