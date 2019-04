Røde Kors lanserer nye byvettregler

Nyheter

– For mange blir påsken ekstra stille og vond dersom man er plaget med ensomhet eller ikke føler seg sosialt inkludert.

Det sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors. 16 prosent av befolkningen sier at de er ensomme, mens tallet er noe høyere for personer over 67, viser tall fra SSB.

Derfor velger Røde Kors nå å lansere de nye byvettreglene, som gir noen gode råd i arbeidet med å skape et varmere samfunn.

Totalt ni punkter står på byvettreglene, som blant annet omhandler å være åpen for at noen har det vanskelig. «Gjenkjenn ensomhet og tør å ta kontakt», «Tør å ta kontakt om du har det vanskelig» og «Tilpass aktivitetene slik at alle kan bli med», heter noen av de andre byvettreglene.

– Ta deg tid til en ekstra telefon eller kaffekopp med noen du vet er ensomme eller det er lenge siden du har snakket med, fortsetter Apeland.

Apeland oppfordrer folk til å ta kontakt med venner, bekjente, naboer eller kollegaer de vet ville satt ekstra pris på en telefon eller kaféinvitasjon i feriedagene.