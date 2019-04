Død pyton tatt i tollen

Nyheter

Den døde slangen var merket til å være en «pyntegjenstand» opplyser Lars Teigen, leder for Tolldirektoratets virksomhet på de to store postsentralene på Lørenskog i Akershus og Alnabru i Oslo.

– Denne slangen gir et lite inntrykk av hva som kommer inn til Norge via posten, forteller Teigen til NTB.

Den døde kongepytonen er ikke spesielt utryddingstruet, ifølge Store Norske Leksikon, men er på linje med mange andre truede dyrearter oppført på den internasjonale Cites-listen.

Uten dokumenter

– Slangen var sendt fra USA og ble bare deklarert som en pyntegjenstand. Det fulgte ingen dokumenter med forsendelsen, heller ikke hva verdien var. Det skal følge både en eksporttillatelse og en importtillatelse med noe slikt, men det var ikke blitt gjort her og da tas forsendelsen av tollen, sier Teigen.

Nylig ble det også stanset en diger haikjeft som noen hadde kjøpt. Her var dokumentene i orden, men det oppsto tvil om det dreide seg om en fredet art eller ikke.

– Kjeften ble oversendt til Miljødirektoratet som heller ikke greide å fastslå hvilken haiart det var snakk om. Da kom tvilen mottakeren til gode, opplyser Teigen.

Levende insekter

Han kan fortelle om alt annet enn kjedelige dager med å kontrollere alt hva handlelystne nordmenn bestiller over internett.

Mange har ikke satt seg godt nok inn i reglene for kjøp av dyr. Etter at det ble tillatt å ha reptiler som kjæledyr i 2017, hender det også at det kommer levende mat til slike i posten.

– Vi ser jevnlig insekter, store biller og kakerlakker som skal bli levende mat til reptiler. De oppdages gjerne når det er gått hull på pakker og da flys det rundt i terminalene, sier Lars Teigen.