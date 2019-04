NVE lanser ny app for skred- og flomfare

Nyheter

Appen heter Varsom Regobs og kommer også på engelsk med tanke på turister. Den erstatter to gamle apper og gjør at brukerne nå finner alt på ett sted, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Appen skal kunne brukes til å forstå terrenget bedre og gjøre trygge rutevalg på tur. Den kan også brukes av politiet og redningstjenestene.

–Det blir lettere for utenlandske guider og skiturister å få tilgang til og bidra med informasjon om skredfare, sier Rune Engeset i NVE og leder for Snøskredvarslingen.

Deling av observasjoner er nyttig både for friluftsliv, redning, beredskap og varsling. NVE ønsker at også organisert og frivillig redningstjeneste bruker appen til å dele observasjoner, og tror den kan redde liv og være et effektivt hjelpemiddel i søk og redning.

–Digital tilgang og åpenhet om datagrunnlaget er viktig. Vi er de første i verden som gjør dette for skred- og flomvarsling, sier Ragnar Ekker, snøskredvarsler i NVE og den som har ledet utviklingen av det nye produktet.