Demonstranter dunket på kongeparets bil i Chile

Nyheter

De 40–50 demonstrantene var aldri langt unna da kongeparet var på dagsbesøk i byen.

De fotfulgte kongeparets bilkortesje gjennom det lille stedet, og når bilene stoppet opp, tok det ikke lang tid før de ble innhentet og man igjen kunne høre trommer, slagord og fløyting.

Den mest dramatiske hendelsen skjedde da kongeparet skulle forlate flyplassen etter ankomsten. Gruppen med demonstranter hadde tatt oppstilling i veien, og stanset en kort stund bilene, før sikkerhetspolitiet fikk ryddet dem unna.

Demonstrantene kom svært tett på kongeparet og dunket på bilen de satt i. Flere ganger i løpet av dagen så politiet ut til å ha manglende kontroll, og ved flere anledninger kom demonstrantene seg forbi sperringene som politiet hadde satt opp.

Demonstrasjonene bar imidlertid preg av å være fredelige, og politiet brukte ikke vold for å få dem til å trekke seg tilbake.

Flere demonstrasjoner

Kongeparet har under sitt offisielle besøk i Chile møtt på flere demonstranter. Lørdag oppsto det kaos da demonstranter blokkerte for kongeparet på et torg i byen Punta Arenas. Kongen og dronningen fikk nærkontakt med demonstrantene, som er svært kritiske til norsk oppdrettsnæring som er til stede i landet.

Da dronningen og kongen skulle vandre over torget i den lille byen, ble det etter hvert svært trangt om plassen og demonstranter trengte seg på fra alle kanter. De ropte slagord rettet mot kongeparet og landets president.

Da situasjonen ble stadig mer presset, valgte kongeparet å stoppe opp for å snakke med demonstrantene.

– Vi synes det er riktig at de skal blir hørt. Og at vi viser at vi gjerne vil lytte, sa dronning Sonja i etterkant.

Kongen sa på sin side at demonstrasjonen var et tegn på at demokratiet i Chile fungerer, og viste til at det også er diskusjoner rundt oppdrettsnæringen i Norge.

– De er helt klart bekymret for egen fremtid. Det må de få lov til. Og de må få lov til å gi uttrykk for det. Det må lages regler og lover som gjør at det blir ordentlig bærekraftig også for dem, sa kongen.

Laksemotstander viste rundt

Kongeparet er på et seks dagers langt statsbesøk i Chile, som avsluttes søndag. På programmet for den siste dagen sto blant annet et besøk på en seilskole for barn, og omvisning på et antropologisk museum.

Museets direktør, som viste kongeparet rundt, er selv kritisk til oppdrettsnæringen, og hevder at denne motstanden førte til at han fikk sparken tidligere i uken. Opplysningene er ikke blitt bekreftet fra offisielt hold.

Utenfor museet møtte kongeparet representanter for urbefolkningen og byens ordfører, som overleverte et protestskriv mot oppdrettsnæringen.

– Vi ber dere direkte om at dere kan bestemme å ikke installere denne destruktive industrien, lakseoppdrettsnæringen, i våre kanaler og vårt territorium, skriver urfolket i brevet.

Etter museumsbesøket dro kongeparet til et hotell for å spise lunsj.

Marinegaster og politi var plassert rundt på slettene utenfor bygningen, men også her prøvde demonstranter å komme seg inn mot hotellet fra alle kanter. De ble imidlertid alle stanset før de kom seg fram til døren.